Zehra’yı öldürmek için bin km yoldan geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat işleri yapan işkadını Zehra Çatal'ı (40), önceki gün Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki işyerinde 6 kurşunla öldüren Y. F. (45), kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı F. normalde Diyarbakır'da yaşadığı ve ayın belirli günlerinde Antalya'ya geldiği, cinayeti de Diyarbakır'dan gelerek işlediği belirlendi.Çatal'ın yakınları F'nin zorla para almaya çalıştığını iddia etti. Korkunç bir cinayete kurban giden Çatal'ın geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'te yaptığı bir villaya, suç örgütü lideri İ.P.'nin el koyduğu ortaya çıktı. Bu nedenle büyük bir maddi kayıp yaşayan ve İ.P.'den şikâyetçi olan Çatal'ın, ekonomik sıkıntıya girdiği, daha sonra yeniden inşaat işleri yapmaya başladığı belirtildi.