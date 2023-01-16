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Giriş Tarihi: 16.1.2023 00:25

Zelenskiy: Dnipro'ya füze saldırısında ölü sayısı 30'a çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine dün düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 30'a yükseldiğini, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

AA
Zelenskiy: Dnipro’ya füze saldırısında ölü sayısı 30’a çıktı

Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"DONBAS'TA SICAK ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy: Dnipro'ya füze saldırısında ölü sayısı 30'a çıktı
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