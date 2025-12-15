Haberler Yaşam Haberleri Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 15.12.2025 12:31

Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Halk takviminde önemli bir yer tutan, kışın en çetin dönemlerinden biri olarak kabul edilen zemheri tarihleri merak konusu oldu. Yeni yıla geri sayım başlarken havanın hızla soğumasıyla birlikte Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor soruları araştırma konusu halini aldı. İşte “karakış” olarak da bilinen bu tarihlere ilişkin detaylar.

Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
  • ABONE OL

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrederken bir anda düşüşe geçtiği zemheri tarihleri araştırma konusu oldu. Her yıl yaklaşık olarak aynı tarihlerde yaşanan bu olayla ilgili olarak Zemheri nedir, ne zaman başlar ve biter soruları yanıt arıyor.

Zemheri Tarihleri 2025-2026

Halk takviminde her yıl aynı tarihlerde başlayıp biten zemheri ayının bu yıl da 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.

Zemheri Nedir, Kaç Gün Sürer?

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsamaktadır.

Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

Zemheri Ne Demek?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz