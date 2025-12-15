Zemheri tarihleri 2025-2026: Zemheri nedir, ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrederken bir anda düşüşe geçtiği zemheri tarihleri araştırma konusu oldu. Her yıl yaklaşık olarak aynı tarihlerde yaşanan bu olayla ilgili olarak Zemheri nedir, ne zaman başlar ve biter soruları yanıt arıyor.
Zemheri Tarihleri 2025-2026
Halk takviminde her yıl aynı tarihlerde başlayıp biten zemheri ayının bu yıl da 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.
Zemheri Nedir, Kaç Gün Sürer?
Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsamaktadır.
Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.