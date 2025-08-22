Zengezur Koridoru’nda Tarihi Başlangıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mesaj, Bakan Uraloğlu’ndan Vizyon Vurgusu

Türkiye'nin bölgesel vizyon projelerinden biri olan Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu Demiryolu Hattı için temel atma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj göndererek projenin önemine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında hattın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de kritik bir adım olduğunu vurguladı: "Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu Demiryolu Hattı, ülkemiz ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecektir. Bu proje, bölgemizin kalkınmasına, ticaretin canlanmasına ve milletler arası iş birliğine büyük ivme kazandıracak çok önemli bir kalkınma hamlesidir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BAKAN URALOĞLU: "BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN YOLU"

Temel atma töreninde konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projenin stratejik önemine dikkat çekti: "Bugün sadece bir demiryolunun temelini atmıyoruz; aynı zamanda Güney Kafkasya'nın geleceğine de damga vuruyoruz. Zengezur Koridoru, ticaretin yanı sıra kardeşlik ve barışın da yoludur. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında tarihi misyonunu yeniden güçlendiriyor."

Projenin Teknik Detayları

Hat uzunluğu: 224 kilometre

Yapı: Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli

Yıllık taşıma kapasitesi: 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük

İnşaatta yapılacaklar: 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit, 480 menfez

Finansman: Yaklaşık 2,4 milyar avro dış kaynak

JEOPOLİTİK VE EKONOMİK ETKİ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte: Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak. Orta Koridor güçlenerek Pekin'den Londra'ya uzanan ticaret hattında Türkiye'nin rolü daha da artacak. Ermenistan'ın da dahil olması halinde, bölgesel barışa ve ekonomik iş birliğine katkı sağlanacak. Bakan Uraloğlu, "Türkiye sadece bir köprü değil, küresel lojistiğin merkezi haline geliyor" sözleriyle projeyi özetledi. Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası olan bu hat, hem Türkiye'nin jeopolitik konumunu pekiştirecek hem de bölgesel barışa ve ekonomik kalkınmaya yeni bir ufuk açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle, "çok önemli bir kalkınma hamlesi" olarak görülen proje, Türkiye'yi Avrasya ticaretinde vazgeçilmez bir merkez haline getirecek.