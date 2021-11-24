Zenginlik Duası Okunuşu: Zenginlik Ve Bolluk İçin Okunacak Dualar

Zenginlik duası okuyarak Allah'tan (C.C) bolluk dilemek isteyenler bu noktada okunması tavsiye edilen duaları araştırıyor. Birçok hadiste konuyla ilgili bilgiler de bulunuyor. Rızkı arttıran ve bolluğa kavuşmak için okunacak zenginlik duası okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. Zenginlik ve bolluk için okunacak dualar ve sureler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, zenginlik duası nedir, zenginlik için hangi dualar okunur?

Zenginlik Duası Okunuşu

"Allahumme kanni'ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif 'aleyye kulli ğaibetin-li bihayr."

Zenginlik Duası Türkçe Anlamı

"Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

Rızkı Arttırmak Ve Zenginlik İçin Okunacak Dualar

Vakıa Suresi Okuyun

"Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez." (Beyhakî, Şuab, II, 492)

İstiğfar Edin

Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle dedi:

"Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!.."

Şükredin

Ayet-i kerimede buyruldu:

"…Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım…" (İbrâhîm, 7)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

"Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh'ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir." (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

Akrabaya İyilik Edin

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) buyurdu:

"Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!" (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

Tevekkül Edin

Hadis-i şerifte buyruldu:

"Eğer siz Allâh'a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler." (Tirmizî, Zühd, 33)

Allah'a Yönelin

Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdu:

"Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!.." (75 Kudsî Hadîs'in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)