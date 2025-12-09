Zeray Gayrimenkul halka arz detayları: Zeray GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir?, hangi bankalarda var?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek için yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Halka arz, yatırımcıların Zeray GYO halka arz ne zaman ve ne kadar sorularıyla takip ediliyor. ZERGY kodlu hisselerin Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.
Zeray GYO talep toplama işlemleri 3 gün sürecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılabilecek:
Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı: %20,05
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL).
- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL).
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL).
- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL).
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL).