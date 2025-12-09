Zeray Gayrimenkul halka arz detayları: Zeray GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir?, hangi bankalarda var?

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek için yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Halka arz, yatırımcıların Zeray GYO halka arz ne zaman ve ne kadar sorularıyla takip ediliyor. ZERGY kodlu hisselerin Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.