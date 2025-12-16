Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Zeray GYO halka arz sonuçları ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Yatırımcıların "eşit dağıtım" yöntemiyle katıldığı halka arzda, katılım sayısı ve dağıtılan pay miktarı netleşti. Borsada işlem görmek için gün sayan ZERGY ne zaman işlem görecek merak konusu. İşte, tüm merak edilenler: