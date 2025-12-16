Haberler Yaşam Haberleri Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:24

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini tamamlayan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) için heyecanla beklenen sonuçlar duyuruldu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda, kişi başı düşen lot miktarı belli oldu. Peki, Zeray GYO kaç lot verdi? ZERGY hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte halka arz sonuçlarına dair tüm detaylar:

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
  • ABONE OL

Zeray GYO halka arz sonuçları ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Yatırımcıların "eşit dağıtım" yöntemiyle katıldığı halka arzda, katılım sayısı ve dağıtılan pay miktarı netleşti. Borsada işlem görmek için gün sayan ZERGY ne zaman işlem görecek merak konusu. İşte, tüm merak edilenler:

ZERAY GYO HALKA ARZ SONUÇLARI: ZERGY KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda pay başına fiyat 13 TL olarak belirlenmişti. Toplamda 156.800.000 adet payın satışa sunulduğu Zeray GYO halka arzında, taleplerin karşılanma oranı belli oldu.

ZERGY BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından, yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'dan gelecek "İşlem Görme Tarihi" duyurusuna çevrildi.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2-3 iş günü içerisinde işlemlerin başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 13 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

Katılım Endeksi: Uygun

Borsa Kodu: ZERGY (Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 156.800.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20,05

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz