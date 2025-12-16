Zeray GYO halka arz sonuçları: ZERGY kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi bekleniyor

Zeray GYO halka arz sonuçları ardından gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Yatırımcıların "eşit dağıtım" yöntemiyle katıldığı halka arzda, katılım sayısı ve dağıtılan pay miktarı netleşti. Borsada işlem görmek için gün sayan ZERGY ne zaman işlem görecek merak konusu. İşte, tüm merak edilenler:
Halka arzda pay başına fiyat 13 TL olarak belirlenmişti. Toplamda 156.800.000 adet payın satışa sunulduğu Zeray GYO halka arzında, taleplerin karşılanma oranı belli oldu.
Halka arz sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından, yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'dan gelecek "İşlem Görme Tarihi" duyurusuna çevrildi.
Halka arz sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2-3 iş günü içerisinde işlemlerin başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz duyurulmadı.