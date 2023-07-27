Haberler Yaşam Haberleri Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Zeugma Mozaik Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 14:08 Son Güncelleme: 27.7.2023 14:08

Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Zeugma Mozaik Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Zeugma Mozaik Müzesi nerede sorusu bu dünyaca meşhur müzeyi görmek isteyenler tarafından gündeme getirilmektedir. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi yılın her dönemi binlerce ziyaretçi ağırlamakta olduğu için nasıl gidileceği hususunda bilgi edinmek isteyenler hayli fazladır. Gaziantep ilimizde yer alan Zeugma Antik Kenti kalıntılarına da ev sahipliği yapan bu mozaik müzesini görmek isteyenler için gidiş bilgilerini topladık.

Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Zeugma Mozaik Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemiz tarihi eser ve kültürel olgular bakımından hayli zengin olduğu için, bu alanda görülüp gezilecek pek çok mekan mevcuttur. Bu mekanların en başında antik kentler ve müzeler yer almaktadır. Zeugma Antik Kentine dair eserleri ziyaretçilere sunan Zeugma Mozaik Müzesi gerçekten görülmeye değer kültürel zenginliklerimizden birisi. Vatandaşların ziyaret edip görmek istediği mekanlardan biri olan Zeugma Mozaik Müzesine nasıl gidilir öğrenmek için içeriğimize göz gezdirmelisiniz.

Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Nasıl Gidilir?

Dünyanın ikinci en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep şehrinin cazibe merkezlerinden biridir. Hem şehrin yerlileri hem de turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmek istenen müze Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa Mahallesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarında yer almaktadır. Neredeyse şehrin tam merkezinde bir konumda olduğu için Zeugma Mozaik Müzesine gitmek için birçok alternatif bulunmaktadır.

Zeugma Mozaik Müzesine ve yakınlarına giden pek çok otobüs seferi bulunmaktadır. Çeşitli duraklardan hareket eden B93, K20, M03, M05, B57, B64, B08, S09, M07, M15, M10, S01, B30, S05, B02, B11 ve B29 numara seferli otobüslere binerek müzeye ulaşabilirsiniz, bu otobüslerin geçtiği en yakın duraklar müzeye ortalama 5 dakikalık uzaklıktadır. Şehrin hemen her yerinden ise rahatlıkla özel aracınızla yahut ticari taksi ile Zeugma Mozaik Müzesine 10-20 dakikalık bir yolculuk süresiyle gidebilirsiniz. Müze yaz sezonunda yani 1 Nisan ve 1 ekim tarihleri arasında 08.00-19.00, kış sezonunda yani 1 Ekim ve 1 Nisan tarihleri arasında 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır. Müze kart sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak giriş yapabilmektedir, diğer ücret tarifeleri ise dönemsel güncellemeler geldiği için bu konuda en doğru bilgiyi müzeyle iletişime geçerek alabilirsiniz.

Zeugma Mozaik Müzesi Tarihi

İçerisinde Zeugma Antik Kentine dair eserlerin ve mozaik eserlerin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi 9 Eylül 2011 tarihinde ziyaretçilere açılmıştır. Ülkemizin en büyük dünyanın ise ikinci büyük mozaik müzesi olan bu yer, 1700 metrekarelik bir alana sahiptir. Sergilediği eserler arasında dünyaca meşhur 'Çingene Kızı' isimli mozaik de yer almaktadır. Zeugma Mozaik Müzesinde mozaiklerin ve arkeolojik eserlerin sergilendiği iki ayrı salonun yanı sıra bir de konferans salonu vardır.

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Zeugma Mozaik Müzesi Nerede? Zeugma Mozaik Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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