Zeynep’in azmi etrafına ışık saçıyor

Zeynep Büyükardıç, 6 Şubat depremleri sırasında Kahramanmaraş'ta 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu iki gün enkazda mahsur kaldı. Sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden Büyükardıç'ın yaşama sevinci ve azmi onun hayata tutunmasını sağladı. Depremden sonra Gaziantep'e yerleşen genç kadın orada kendine yeni bir hayat kurdu. Fizyoterapist Zeynep, mesleğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez-Protez Uygulama Merkezi'nde sürdürüyor. Kendisini ayağa kaldıran şeyin mesleğine olan aşkı olduğunu belirten Büyükardıç, "Mesleğimi çok seviyorum. Benim enkaz altında ilk sorduğum soru 'Mesleğimi yapabilecek miyim' olmuştu. Çünkü kolumun gittiğini biliyordum. Bu zor sürecin ardından yeniden mesleğime dönmem bana çok iyi geldi. Mesleğimi hâlâ icra edebilmek beni motive ediyor. Enkaz altındayken bunun farkındaydım; beni kurtaracak tek şey mesleğime devam etmekti. Ben hayatıma döndüm hastalarım da hayatına dönmeli. Yeniden işe başlamalılar, bunu aşılamaya çalışıyorum" dedi.