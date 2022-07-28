Zeytin Ağacı Netflix’te yayına girdi! Murat Boz ve Tuba Büyüküstünlü Zeytin Ağacı oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi? İkinci sezon gelecek mi?

Zeytin Ağacı konusu ve oyuncuları, Netflix'te yayıma girmesinden beri merakla aratılıyor. Netflix bu yıl Mezarlık, Kuş Uçuşu ve Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı ile yerli yapımlara ne kadar önem verdiğini gösteriyordu. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi de şimdi izleyicilerin dilinde olacak. Zeytin Ağacı nerede çekildi, ikinci sezon gelecek mi soruları sıklıkla soruluyor. Peki, Zeytin Ağacı oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
ZEYTİN AĞACI KONUSU NE?
Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..
Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.
Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.
ZEYTİN AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?
Zeytin Ağacı fragmandan görüldüğü kadarıyla Çanakkale'nin Behremköy mahallesinde çekiliyor. Fragmanda Assos Athena Tapınağı'ndan sahneler yer alıyor.
ZEYTİN AĞACI İKİNCİ SEZON GELECEK Mİ?
Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonun gelip gelmeyeceği bilinmiyor.