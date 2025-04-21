Zeytinburnu’nda korkunç cinayet! Eşini silahla vurdu, daha sonra intihar etti...

Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.