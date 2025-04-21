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Giriş Tarihi: 21.4.2025 11:03 Son Güncelleme: 21.4.2025 11:10

Zeytinburnu’nda korkunç cinayet! Eşini silahla vurdu, daha sonra intihar etti...

İstanbul Zeytinburnu’nda taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) ile tercümanlık yapan eşi Hanna Dürçek (44) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra intihar etti. Olay yaşandığı sırada Ferhan Dürçek'in kızı ve kardeşinin balkonda oturdukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Zeytinburnu’nda korkunç cinayet! Eşini silahla vurdu, daha sonra intihar etti...

Olay, dün akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zeytinburnu’nda korkunç cinayet! Eşini silahla vurdu, daha sonra intihar etti...
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