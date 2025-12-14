Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu'ndaki kontrollü yıkımda faciadan dönüldü: İş makinesi operatörü yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 14:35 Son Güncelleme: 14.12.2025 14:36

Zeytinburnu'ndaki kontrollü yıkımda faciadan dönüldü: İş makinesi operatörü yaralandı!

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamına alınan 5 katlı binanın yıkımı sırasında beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Zeytinburnu’ndaki kontrollü yıkımda faciadan dönüldü: İş makinesi operatörü yaralandı!
  • ABONE OL

Yürekleri ağza getiren olay, saat 10.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı binada, çalışmalar sırasında beton parçalar iş makinesinin üzerine düştü.

OPERATÖR HASTANEYE KALDIRILDI

İş makinesi operatörü Veysel Yazıcıoğlu, beton parçalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Yazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ZABITA EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelerek yıkımı durduran zabıta ekipleri, incelemelerin yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanması için binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Hastanede tedavisi düren iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu'ndaki kontrollü yıkımda faciadan dönüldü: İş makinesi operatörü yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz