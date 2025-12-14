Zeytinburnu’ndaki kontrollü yıkımda faciadan dönüldü: İş makinesi operatörü yaralandı!

ZABITA EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Olay yerine gelerek yıkımı durduran zabıta ekipleri, incelemelerin yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanması için binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Hastanede tedavisi düren iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.