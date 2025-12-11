Haberler Yaşam Haberleri Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:45

Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’da 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu; ölümünde darp izleri tespit edildi. Olay şüpheli bulundu; baba, ağabey ve yenge jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu
  • ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana gelen olayda 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş, aile bireyleri tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine panikleyen aile üyeleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni henüz netleşmezken, yapılan ilk incelemelerde Aktaş'ın vücudunun farklı bölgelerinde darp izlerine rastlanması, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesine neden oldu.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Aile bireylerinin soruşturma kapsamında işlemleri sürerken, cenaze Derekarabağ köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Hıdır Aktaş'ın ölümüyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Darp izleri ve geçmiş şiddet iddiaları, olayın cinayet şüphesi üzerinde şekillenmesine neden oldu. Hıdır Aktaş'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonuçlarının çıkmasının ardından netleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz