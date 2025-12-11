Zihinsel engelli adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana gelen olayda 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş, aile bireyleri tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine panikleyen aile üyeleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni henüz netleşmezken, yapılan ilk incelemelerde Aktaş'ın vücudunun farklı bölgelerinde darp izlerine rastlanması, ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesine neden oldu.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri, Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Aile bireylerinin soruşturma kapsamında işlemleri sürerken, cenaze Derekarabağ köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Hıdır Aktaş'ın ölümüyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Darp izleri ve geçmiş şiddet iddiaları, olayın cinayet şüphesi üzerinde şekillenmesine neden oldu. Hıdır Aktaş'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonuçlarının çıkmasının ardından netleşecek.