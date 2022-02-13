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Giriş Tarihi: 13.2.2022

‘Zihinsel engelli oğlumu dolandırdılar’

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Zihinsel engelli oğlumu dolandırdılar’

Çiftlik Bank soruşturmasında şikâyetçi olan bir anne, zihinsel engelli oğlunun dolandırıldığını, bir başkası ise tazminatı ve çektiği kredinin battığını söyledi

Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın'ın ülkeye getirilmesinin ardından mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Başsavcılığın 136 mağdurun şikâyeti sonrası açtığı 4. Çiftlik Bank soruşturması kapsamındaki mağdur beyanlarına SABAH ulaştı.



Bir anne, şikâyet dilekçesinde "Oğlum zihinsel engelli. Şüpheliler oğlumdan kendi hesaplarına 260 bin lira yatırmasını istemiş, oğlum da bizden habersiz yapmış. Oğlumun bu olaydan kaynaklı psikolojisi bozuldu" şeklinde ifade verdi.
Müşteki Abidin E., şikâyet dilekçesinde "2017'de bankalardan çektiğim kredileri ve sigorta şirketinden aldığım tazminatı, 358 bin liramı yatırdım. Hâlâ kredilerin faizlerini ödüyorum" dedi.
Savcılık ise zarar tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

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‘Zihinsel engelli oğlumu dolandırdılar’
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