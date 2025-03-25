Zillere basıp içeri girdiler 1.5 milyonu çalıp gittiler: Rezidans hırsızları kamerada!

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.