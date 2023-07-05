Zimmetçi avukata 12 yıl hapis talebi

İstanbul'daboşanma davası için tuttuğu avukata ödemesini yapan kadın, görülen davanın ardından alması gereken 100 bin liralık tazminat kendisine ödenmeyince avukatının parayı cebine attığını öğrendi. Boşanma davasında Tuğrul Ö. adlı avukatla anlaşan Selvet K. adlı kadın, avukatlık ücretini resmi yollarla ödedi. Avukatın talebiyle daha sonra gönderdiği paralarla birlikte toplamda 100 bin liraya yakın ödeme yapan Selvet K., mal paylaşımı davasında da aynı avukat ile anlaştı. Mahkeme, Selvet K.'nın 100 bin lira almasına karar verdi. İddiaya göre; aradan zaman geçmesine karşın Selvet K., avukatı Tuğrul Ö.'den mahkemenin kendisine verilmesi gerektiğini söylediği parayı alamadı. Selvet K., başka bir avukat ile anlaşarak eski avukatı Tuğrul Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğrul Ö. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında davasına girdiği dosyalar inceleme altına alındı.Tuğrul Ö.'nün Selvet K.'nın alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattığı ve bu takip sonucunda karşı taraftan 100 bin lira para tahsil ettiği ortaya çıktı. İncelemelerde paranın müvekkile verilmediği belirlenince Tuğrul Ö. hakkında 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.