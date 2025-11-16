Zincirleme ihmal bir aileyi yok etti

Hamburg Havalimanı'nda görevli Servet Böcek (36), eşi Çiğdem Böcek (27) ve çocukları Kadir Muhammed (6) ile Masal (3) tatil için geçtiğimiz 9 Kasım'da İstanbul'a geldikten sonra, 11 Kasım'da Ortaköy'e gitmiş, midye, tavuk tantuni, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aile fertlerinden anne ile iki çocuğu zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölmüştü. Entübe edilen babanın tedavisi ise sürüyor.Çiğdem Böcek ve biricik yavruları için dün eşinin memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Orta Karabağ Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze nedeniyle köy meydanı dolup taştı. Çiğdem Böcek ve çocuklarının tabutları yan yana konulurken, köy halkı ve yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sonrası köyde büyük üzüntü yaşanırken, vatandaşlar olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.Zehirlenme şüphesi üzerine Ortaköy'deki seyyar satıcı ve işletmeden alınarak incelemeye alınan midye, tavuk tantuni, sucuk ekmek, mercimek çorbası ve kokorece yönelik laboratuvar araştırmaları devam ederken dün çarpıcı bir gelişme yaşandı.Böcek ailesinin Fatih Kadırga'da kaldığı Harbour Suites Otel'de kalan İtalyan vatandaşı elektrik mühendisi Mustafa Taamart (21) ile Fas vatandaşı aşçı Reda Fakhri (23) de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan çalışmada, 3 arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği öğrenildi. Turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik: "Hastaneden şikâyetçiyiz. Geliyor çocuklar, 'Çok bir şeyiniz yok, yurtdışından geldiğiniz için hava değişikliğinden oluyor' diyor ve geri gönderiyorlar. Dilaltı ilacı veya serum takıyorlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyle ilgilenmesini istiyoruz. Yemek yedikleri yerdeki adamın 11-12 tane suç dosyası varmış. Bu adam nasıl halka yemek veriyor, orası da bir muamma. Bunların soruşturulması gerekiyor, bizim ciğerimiz yandı, başkalarının yanmasın."Çiğdem Böcek'in ablası Tansu Özsoy ise "Hiçbir şeye bakılmadan hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı, bunlar bugün bu halde değildi. Bu hastanenin araştırılmasını, peşine düşülmesini rica ediyorum yetkililerden. Bütün doktorlar bunun gıda zehirlenmesinin de ötesinde olduğunu ve bütün vücudu sardığını söylediler; çünkü onları vaktinde tedavi etmediler" dedi.Soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. 9 Kasım'da İstanbul'a geldiklerini ve otele yerleştiklerini belirten Böcek, 11 Kasım akşamına kadar nerede ne yediklerini ifade ettikten sonra 12 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında hastaneye gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını söyledi. Çocuklarına burada bakılmadığı için başka hastaneye gittiklerini belirten Çiğdem Böcek, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti. Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince otelde kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tehditler için inceleme yapıldı. Otelde ailenin kaldığı odada 11 Kasım'da ilaçlama yapıldığı belirlendi. Otelin sorumlusu, ilaçlama şirketinin sahibi ve ilaçlamayı yapan personel olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Tarım ilacından zehirlenme iddiaları ortaya çıkınca otelin sahibi Orhan Oğlak, otelde kapalı bardak su dışında herhangi bir ikram veya satışlarının olmadığını, ilaçlamanın ise rutin bir işlem olduğunu söyledi. Şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, otelde yapılan ilaçlama işlemlerinin olayda etkisinin olup olmadığı soruşturma kapsamında belirlenecek. Bu arada lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen polis ekipleri, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özbey, kokoreç, midye, kumpir gibi gıdaların bekletilme aşamasında yeterli soğukta bekletilmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Eğer sağlıklı bir koşulda saklanmamış ise sorun oluşabilir. Sadece bu ailede görülmesi de normal. Ailenin yediği kısımda bir bakteri üremesi olmuş ise bu zehirlenmeye neden olabilir. Besinlerin hepsinin birlikte yenilmesinden kaynaklı da sorun olmaz" dedi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz ise, "Ailenin yediği belirtilen her yiyecek tek tek gıda zehirlemesine sebebiyet verebilir. Kumpirin içerisine mantar, mayonez eklenmişse bunlar zaten ciddi risk içermektedir. Özellikle mantar dikkat edilmesi gereken besinlerin başında gelir. Mayonez çiğ yumurta içermesi nedeniyle risklidir. Bu maddelerle hazırlanmış ve sıcak ortamda bekletilmiş kumpirde risk daha da yükselir. Midyenin de ağır metal içeriği yüksektir, uygun olmayan koşullarda hazırlanmış bayat bir midye yenilen miktara bağlı olarak zehirlenme riski yüksek olan bir yiyecek. Kokoreç de aynı şeklide hijyenik koşullarda hazırlanmazsa, iyi pişirilmezse birçok patojen içererek risk teşkil eden yiyeceklerden. Bir de tavuk yedikleri söyleniyor, tavuk da hızla bozulabilen ve gıda zehirlenmesine yol açanlardan. Ailenin bu kadar çok risk teşkil eden yiyeceği bir arada tüketmesi sinerjik etki ile daha da toksik etki yaratmış olabilir" ifadelerini kullandı.