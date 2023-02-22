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Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:09

Zindaşti organize suç örgütü davasında mütalaa hazırlanacak

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’ye açılan organize suç örgütü davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlanmak üzere savcıya gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Zindaşti organize suç örgütü davasında mütalaa hazırlanacak

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla 2018 yılında önce tutuklanan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilince kayıplara karışan Zindaşti hakkında hazırlanan iddianamede Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan ile 9 aya ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Kayıplara karışan Zindaşti ile 32 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. 2 tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada gizli tanık ifadesi alındı. Gizli tanık, İlhan Ünğan cinayetini kimin işlediğini bilmediğini belirterek soruşturma aşamasında Ünğan'ı Urfi Çetinkaya'nın yanında çalışan birinin öldürdüğünü söylediğini aktardı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Tutuklu sanılar tahliyesini talep etti. Hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunan bazı sanıklar ise tedbirin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Cem Dursun ve Efkan Öveç'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması üzere dosyayı duruşma savışına gönderdi. Önümüzde ki celse karar bağlanması bekleniyor.

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Zindaşti organize suç örgütü davasında mütalaa hazırlanacak
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