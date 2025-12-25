Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri:"12 bin TL'ye varan fırsat!" Ziraat Bankası promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonlarına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik olarak güncellenen promosyon ödemeleri kapsamında, 12 bin TL'ye kadar nakit destek imkânı sunuluyor. Açıklanan yeni tutarların ardından emekliler, kampanyanın ayrıntıları hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, başvuru süreci nasıl işliyor ve hangi koşullar geçerli? soruları gündemde yer alıyor.