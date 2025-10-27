ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ: Ziraat Bankası emekli banka promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Başvurular hızlı ve güvenli şekilde internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?