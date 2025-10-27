Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ: Ziraat Bankası emekli banka promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Ziraat Bankası, emeklilere özel cazip promosyon paketlerini duyurdu. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda alan emekliler, belirlenen şartlarla ekstra ödeme alabilecek. Başvurular online veya şube üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu nasıl alınır ve tutarı ne kadar?

Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan emeklilere özel yeni promosyon tutarlarını açıkladı. Başvurular hızlı ve güvenli şekilde internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

