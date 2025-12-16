ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?

Emekliler için 2026 yılı yaklaşırken maaş artışları kadar banka promosyonları da gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Bankası'nın üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında sunduğu emekli promosyonlarının 2026 yılında hangi seviyede olacağı merak ediliyor. Bankalar emekli promosyonu tekliflerini, emekli maaş artışları doğrultusunda yeniden güncelleyecek. Bu noktada " Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, nasıl alınır, şartları neler?" soruları yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…