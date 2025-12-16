ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?

Emekliler için 2026 yılı yaklaşırken maaş artışları kadar banka promosyonları da gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Bankası'nın üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında sunduğu emekli promosyonlarının 2026 yılında hangi seviyede olacağı merak ediliyor. Bankalar emekli promosyonu tekliflerini, emekli maaş artışları doğrultusunda yeniden güncelleyecek. Bu noktada " Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, nasıl alınır, şartları neler?" soruları yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…
Yılın son günleri yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte banka promosyonları da artış yaşayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik kampanyalarıyla öne çıkan Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan ya da ilk kez bu bankadan alacak emeklilere nakit promosyon ödemesi sunuyor.
Mevcut promosyon tutarlarının, yeni yılda maaş artışlarına paralel olarak güncellenmesi bekleniyor.
Ziraat Bankası'nın emekli promosyon kampanyasında ödemeler, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan vatandaşlar, bankayla üç yıl süreyle maaş alma taahhüdü vermeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon tutarları, maaş yükseldikçe artış gösteriyor.
2026 yılında Ziraat Bankası emekli promosyonlarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamların ardından banka promosyonlarında da güncelleme yapılması bekleniyor
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL
10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL
15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.