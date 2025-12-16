Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:15 Son Güncelleme: 16.12.2025 11:16

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?

Emekli maaş zamlarının netleşmesine kısa süre kala, gözler banka promosyonlarına çevrildi. Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara üç yıllık taahhüt karşılığında promosyon ödemesi yaparken, maaş aralıklarına göre belirlenen bu tutarların yeni yılda güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2026 yılında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli oldu mu?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?
  • ABONE OL

Emekliler için 2026 yılı yaklaşırken maaş artışları kadar banka promosyonları da gündemdeki yerini koruyor. Ziraat Bankası'nın üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında sunduğu emekli promosyonlarının 2026 yılında hangi seviyede olacağı merak ediliyor. Bankalar emekli promosyonu tekliflerini, emekli maaş artışları doğrultusunda yeniden güncelleyecek. Bu noktada " Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, nasıl alınır, şartları neler?" soruları yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU YENİ YILDA ARTACAK!

Yılın son günleri yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte banka promosyonları da artış yaşayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik kampanyalarıyla öne çıkan Ziraat Bankası, maaşını bankaya taşıyan ya da ilk kez bu bankadan alacak emeklilere nakit promosyon ödemesi sunuyor.

Mevcut promosyon tutarlarının, yeni yılda maaş artışlarına paralel olarak güncellenmesi bekleniyor.

2026'DA ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

Ziraat Bankası'nın emekli promosyon kampanyasında ödemeler, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan vatandaşlar, bankayla üç yıl süreyle maaş alma taahhüdü vermeleri halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon tutarları, maaş yükseldikçe artış gösteriyor.

2026 yılında Ziraat Bankası emekli promosyonlarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamların ardından banka promosyonlarında da güncelleme yapılması bekleniyor

2025 YILI ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: Yeni yılda Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar olacak, belli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz