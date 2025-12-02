Ziraat Bankası maaş promosyonu: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.