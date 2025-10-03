Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2025: Banka güncel tutarı açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Emeklilere ek gelir imkânı sunan promosyon ödemelerinde bankalar arasındaki rekabet sürüyor. Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına göre değişen ödemeler kolay başvuru adımlarıyla hesaplara yatırılacak. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?