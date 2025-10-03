Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2025: Banka güncel tutarı açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 23:18

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2025: Banka güncel tutarı açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

2025 emekli promosyon yarışında Ziraat Bankası da güncel rakamları açıkladı. Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları veya mevcut müşterilerin başvurması halinde ödenecek promosyon tutarları belli oldu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası emekli promosyon miktarları...

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2025: Banka güncel tutarı açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Emeklilere ek gelir imkânı sunan promosyon ödemelerinde bankalar arasındaki rekabet sürüyor. Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaş tutarına göre değişen ödemeler kolay başvuru adımlarıyla hesaplara yatırılacak. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası promosyon ödemeleri 2025: Banka güncel tutarı açıkladı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz