Ziraat Bankası promosyon ödemeleri devam ediyor! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 8.12.2025 22:50

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2025 emekli promosyon gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni kampanya detaylarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sağlanacak nakit promosyon tutarları gündeme geldi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara verilen nakit promosyon tutarları netleşirken, başvuru şartları ve ödeme detayları merak edilmeye başlandı. "Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL, nasıl alınır?" soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

