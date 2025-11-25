Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon tutarı: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Giriş Tarihi: 25.11.2025 07:09

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerinde hız kesmiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncel tutarlar yeniden gündemde yerini alırken, maaşını bankaya taşıyan ya da ilk kez alacak olanlar avantajlı kampanyadan yararlanabiliyor. Başvurular şubelerden ve dijital kanallardan kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler? İşte güncel promosyon tutarları…

Emekliler için promosyon yarışının hız kazanırken Ziraat Bankası güncel ödemelerini duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara sunulan promosyon kampanyası yoğun ilgi görüyor. Başvurular e-Devlet, mobil uygulama ve şubeler üzerinden alınırken, emekliler "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler, nasıl başvurulur?" sorularına yanıt arıyor. İşte, tüm detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

