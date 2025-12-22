Haberler Yaşam Haberleri ZTK FB-BJK DERBİ HEYECANI: Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:26

ZTK FB-BJK DERBİ HEYECANI: Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası’nda değişen format, heyecanı daha ilk haftadan zirveye taşıyor. Grup aşamasının açılışında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de derbi mücadelesine çıkacak. Sezonun en çok konuşulacak karşılaşmalarından biri öncesinde, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. İşte Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin yayın detayları…

ZTK FB-BJK DERBİ HEYECANI: Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Kupaya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen iki ezeli rakip, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF'nin fikstürüyle netleşen maçın başlama saati ve şifresiz yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası derbisinin tarihi netleşti. Dev mücadele, 23 Aralık Salı günü Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

ZTK DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası derbisinin yayın kanalı merak konusu oldu. Kupadaki yayın hakları kapsamında karşılaşmanın A Spor ya da ATV ekranlarından, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması öngörülüyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış başlıyor.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 950,00 TL

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ZTK FB-BJK DERBİ HEYECANI: Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz