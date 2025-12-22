ZTK FB-BJK DERBİ HEYECANI: Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Kupaya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen iki ezeli rakip, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TFF'nin fikstürüyle netleşen maçın başlama saati ve şifresiz yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında...