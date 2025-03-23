Zirai don felaketi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 10 bin dekar alanda yüzde 100'e varan bir zararın olduğunu belirten Demir, "Bu sefer bir zirai don afetiyle karşı karşıyayız. İlçemizde her yıl bu tip farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Şu anda Gürsu Mahallesi'ndeyiz. Gürsu'da yüzde 70-80 zarar var. Bazı bölgelerimizde bu zarar yüzde 100'e kadar çıkıyor. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Devlet sigortanın yüzde 50'sini zaten destekliyor. Bütün çiftçilerimize sigorta yaptırmalarını bir kere daha öneriyoruz" diye konuştu. Üretici Kenan Yıldırım ise "Sigorta yaptırmayan kesim olarak şu anda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Devlet büyüklerimizin konuya el atmasını istiyoruz. Yüzde 100'e varan zarar var. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.