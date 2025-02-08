Zirvede kar üstünde horon keyfi

Yeni Zigana tünelinin hizmete girmesiyle pek kullanılmayan eski Zigana geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Şehir merkezinde kar yağmayınca vatandaşlar 2 bin 50 rakımlı Zigana dağı geçidine akın etti. Araçlarıyla zirveye gelen vatandaşlar yol kenarında kartopu oynayarak, horon teperek karın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'dan Trabzon'a misafirliğe gelen Gürkan Karatop (36), "Akraba ziyareti için geldiğim Trabzon'da hep birlikte Zigana geçidine geldik. Kar üstünde halay çektik, horon oynayıp, çayımızı yudumlayıp, karın keyfini çıkardık. Böyle bir güzelliği yaşadığım için çok mutluyum" Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 50 rakımlı Zigana dağı geçidinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yeni Zigana tünelinin hizmete girmesiyle pek kullanılmayan eski Zigana geçidi kar severlerin akınına uğruyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulan Eski Zigana geçidine gelen vatandaşlar yol kenarında kartopu oynayıp, horon teperek karın keyfini çıkarıyor.

"KAR İÇİMİZİ ISITTI, MOTİVASYONUMUZU ARTTIRDI"

Diyarbakır'dan Trabzon'a gelen Gürkan Karatop (36), "Akrabalarımı ziyaret için Trabzon'a geldim. Onlar bana sürpriz yapıp bu güzel yere getirdiler. Burada birlikte kar üstünde halay çektik, horon oynadık, çayımızı yudumladık, karın keyfini çıkardık. Doğası, havası mükemmel bir yer. Böyle bir güzelliği yaşadığım için çok mutluyum" dedi.

Osman Ali Can ve Seher Alican çifti ise, "Şehirde kar olmayınca biz kara gittik. Diyarbakır'dan gelen akrabamız Gürkan ile birlikte zirveye çıkıp, Zigana dağı geçidinde geldik. Muhteşem doğası olan Zigana'da yağan kar üstünde gönlümüzce eğlenip, temiz oksijen depoladık. Bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildik. Kar içimizi ısıttı" dedi. Özge ve Murat Tiryaki çifti ise, her yıl kar yağdığında mutlaka karın peşine gider, tadını çıkartırız. Bu sefer ise zirveye tırmanarak Zigana dağı geçidine gelip, kar üstünde eğlendik, motivasyonumuzu arttırdık. Gönlümüzce eğlenip, karın keyfini çıkardık" dedi.