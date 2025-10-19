Zonguldak’ta 71 yaşındaki cani kayınpeder dehşet saçtı: Eski gelinini av tüfeğiyle katletti!

Olay, saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti.