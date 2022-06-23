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Giriş Tarihi: 23.6.2022 13:38

Zonguldak'ta acı olay! Oğlunun öldüğünü televizyondan öğrenmiş

DHA
Zonguldak’ta acı olay! Oğlunun öldüğünü televizyondan öğrenmiş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk’ü (35) ve kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son veren Seyfullah Uslu’nun (41), kızının babası olduğunu bir televizyon programında DNA testi sonucuyla öğrendiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Seyfullah Uslu, aralarında geçimsizlik bulunan dini nikahla birlikte yaşadığı Yasemin Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Uslu, eşi Yasemin Öztürk'ün vücuduna, kızı Nazlı Erva Öztürk'ün ise başına av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlenirken, Uslu'nun evin duvarına da 2 el ateş ettiği tespit edildi. Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nazlı Erva Öztürk'ün dini nikahla birlikte yaşayan çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kaydedildiği öğrenildi.

BABALIK TARTIŞMASI YÜZÜNDEN TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

Resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Öztürk'le dini nikah ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk'ün, olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk'ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi. O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldı ve Seyfullah Uslu'nun, bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı.

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Zonguldak'ta acı olay! Oğlunun öldüğünü televizyondan öğrenmiş
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