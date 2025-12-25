Zonguldak’ta damat vahşetinde yeni gelişme: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü! ‘Şimdi konuşsanıza’

ANNE-KIZ ÖLDÜ, CANİ DAMAT YAKALANDI

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Tülay Ündeş ile Zaide Alkaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç'ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Yusuf Ündeş'i Kilimli ilçesinde yakaladı.