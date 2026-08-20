Zonguldak’ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi ile otobüsün şoförü ve 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.