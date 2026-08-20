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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:01

Zonguldak'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Zonguldak’ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Kilimli ilçesi Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde meydana geldi. 20 yolcusuyla rampadan inen Nevzat Ç. (56) idaresindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü ile Zeki S.'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan eşi ile otobüsün şoförü ve 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH

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Zonguldak'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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