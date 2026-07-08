Zonguldak’ta kaza sonrası ortalık karıştı: Çıkan tartışmada kadın sürücüyü böyle darp etti...

TEKME TOKAT DARP EDİLDİ

İddiaya göre B.D., kırılan motosiklet aynasını E.K.'ye fırlatıp hakaret etti. Bunun üzerine E.K. de motosiklete tekme attı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf E.K.'ye müdahale etti. Darbedilen sürücü yakındaki bir markete sığındı. Bir süre sonra olay yerine gelen B.D.'nin sevgilisi F.S.'nin de markete girerek E.K.'ye saldırdığı öne sürüldü.