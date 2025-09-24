Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta motosiklet, trene çarptı: Akılalmaz kaza kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 12:45

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte trene çarpan motosikletin sürücüsü S.D. hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Akılalmaz kaza, dün Çaycuma ilçesine bağlı Gemiciler Mahallesi Şehit Kazım Demirli Sokak'ta meydana geldi. Kask takmayan S.D. kullandığı motosikletiyle kapalı hemzemin geçitte beklemeye başladı. Daha sonra önündeki hafif ticari aracı geçmeye çalışan S.D.'nin bariyerin açık alanına yaklaşırken kontrolünü yitirdiği motosiklet, bu sırada Karabük yönüne giden yolcu trenine çarptı.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada S.D. yere savrulup taklalar attı. S.D. ayağa kalkıp motosikletini kontrol ederken, yolcu treni ise durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan S.D. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

