Zonguldak’ta motosiklet, trene çarptı: Akılalmaz kaza kameraya yansıdı!

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada S.D. yere savrulup taklalar attı. S.D. ayağa kalkıp motosikletini kontrol ederken, yolcu treni ise durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan S.D. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.