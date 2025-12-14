Zonguldak’ta sokak ortasında dehşet | ‘Eşime neden baktın’ dedi: Bıçaklanarak öldürüldü!

Dehşete düşüren olay, dün akşam Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.