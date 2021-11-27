Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.11.2021 23:15

Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta piyasaya tarihi eser sürme hazırlığında bulunan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığı içerisinde olduğu, ikametinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan operasyon neticesinde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Namazgah köyünde yapılan aramada, 27 adet sikke, 1 adet küpe, 1 adet yüzük, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli T.K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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