Zorla 75 milyonluk senet imzalattılar

Manisa Yem Fabrikası'nın sahibi Erkan Dereli, 2024 yılında ekonomik zorluklar nedeniyle fabrikayı satma kararı aldı. Mart 2024'te Bursa Yem Fabrikası temsilcileri Adem S. ve Efecan N. ile satış görüşmeleri başladı. 172 milyon 500 bin TL nakit ödeme ve 2005 model bir tekne teklif eden alıcılar, borçların tamamını kapatmaya yetmeyen bu teklifi değiştirmeyi reddetti. Fabrika ortakları daha yüksek bir teklif talep ettiğinde, satış baskı ve tehditlere dönüştü.

GASBA DÖNÜŞTÜ

5 Temmuz'da, Adem S. ve Efecan N. yanlarında iki kişiyle birlikte fabrikaya gelerek Erkan Dereli'yi tehdit etti. İddiaya göre, "Ya tapuyu devredeceksin ya da hisseleri devredeceksin, aksi takdirde senin için iyi olmaz" diyerek Dereli'ye silah zoruyla 75 milyon 500 bin TL'lik senet imzalattılar. Erkan Dereli, ailesine ait Manisa'daki Yem Fabrikası'nın satışı için Adem Sezer ve Efe Nural ile görüştüklerini ancak ödemelerin yapılmaması üzerine 75 milyon TL'lik büyük bir alacağın doğduğunu ifade etti.

Dereli, ödemelerin yapılmaması sonrası şüphelilerin kendisini "tapuyu devretmeye zorladığını" ve hayatıyla tehdit ettiğini belirtti. 15 Temmuz 2024 günü Beşiktaş'ta yaşanan olayda, şüpheli Bülent Alkan'ın da aralarında bulunduğu kişiler, müştekilerin evinin önüne giderek baskı kurmaya çalıştı. Polis tutanaklarına göre şüphelilerden Bülent Alkan, Batuhan Gökten ve Rahmicihan Yavuz olay yerinde yakalandı. Araç içinde yapılan aramada akıllı saat ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BEŞİKTAŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün raporuna göre, olay sırasında kullanılan araç ve şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden ikisi olay yerinde yakalanırken Adem Sezer hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.