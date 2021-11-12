Antalya’daki zorla dans cinayetinde kıravat-takım elbise indirimi: 25 yıl hapis

Antalya'da geçtiğimiz ya, bir genç kızı zorla dansa kaldırmak istediği için genç kızın erkek arkadaşıyla kavga eden Metehan Kurtulget, kendilerini ayırmaya çalışan dansçı Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Olaya ilişkin davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı sanığa 'kasten insan öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis talep etmişti. Mahkeme heyeti katil zanlısı sanığın 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Katil zanlısı Metehan Kurtulget

SEGBİS'TEN KATILDI

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmaya tutuklu bunduğu E Tipi kapalı cezaevinden Metehan Kurtulget, SEGBİS ile katılırken, ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bastırıldığı tişört ve yaka kartlarıyla geldi. Mahkeme başkanı yargılamanı sonuna gelindiğini belirterek taraflardan son savunmasını yapmalarını istedi. Anne Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi, Avukatları da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti.



Katil zanlısı Metehan Kurtulget

HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Cinayet zanlısı Metehan Kurtulget, gözyaşları içinde çok acı çektiğini ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Huzurunuzda Gökhan'ın anne ve babasından, benim annem ve babamdan tüm Türkiye'den özür diliyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Ölüm korkusu ile çırpınırken bilinçsiz şekilde yaptığım eylemdir" dedi. Sanığın avukatları da müvekkillerinin olayda aşağılandığını belirterek haksız tahrik unsurlarının uygulanmasını talep etti.



Öldürülen Gökhan Demirtaş

25 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Son savunmaların ardından mahkeme cinayet zanlısı Metehan Kurtulget'in Gökhan Demirtaş'ı 'Kasten öldürmeden" müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ancak mahkeme sanığın geçmişi fiilden sonraki ve yargılanma sürecindeki davranışları,verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alarak sanık hakkında indirim uygulayarak cezayı 25 yıla indirdiğini açıklayarak mahkemeyi bitirdi.

KRAVAT ELBİSE İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararın ardından adliye önünde konuşan öldürülen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş cinayet zanlısı Metehan Kurtulget'in özürlerini kabul etmediklerini belirterek, "Duruşmada ağladığı için gözyaşı indirimi uygulanmıştır. Bizim 22 yaşındaki aslan gibi oğlumuz toprağın altında yatıyor. Karara itiraz edeceğiz" dedi. Ailenin avukatı Okan Karakaya'da sanığa kravat ve takım elbise indirime uygulandığını belirterek "Sanığa gelecekteki olası etkileri göz önüne alınarak indirim uygulandı. Oysa 22 yaşındaki bir gencin geleceği toprağa gömüldü" diye konuşarak karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu. Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., "Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kurtulget, "Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise kendisine engel olan Demirtaş'ı kolundan iki kez yaraladı. Ardından Demirtaş'ı göğüs bölgesinden bir kez daha bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Şok cinayet ardından Kurtulget, polise teslim edildi.