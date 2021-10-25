Zorla dans cinayeti davasında savcının sözleri sanığı şoka soktu!

"ÖMÜR BOYU CEZALANDIRILSIN"

Taraf savunmaların ardında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanığın eğlence mekanında Demirtaş'ın masasında oturan G.Y. ile dans etmek istediği, ancak G.Y.'nin defalarca kez dans isteğini geri çevirdiğine dikkat çekilerek, "G.Y.'nin yanında erkek arkadaşı Osman E. de bulunmaktadır. Osman E.'nin sanığı uyarmasına rağmen sanık, önce Osman E. ile gerginlik yaşamıştır. Bunun üzerine sanık iş yerinin bar kısmına giderek söz konusu bıçağı temin etmiştir. Elinde bulunan bıçağı havaya kaldırarak, Osman E.'nin bulunduğu tarafa doğru giderken, ölen Gökhan sanığın arkasından gelerek sanığı tutmuştur. Sanık öldürmeye elverişli bıçağı Gökhan'ın farklı bölgelerine birden fazla kez vurarak, maktulü öldürmüştür. Sanık böylece üzerine atılı 'kasten öldürme suçunu' işlemiştir. Maktul sanığa kimseye zarar vermemesi için engel olmaya çalışmıştır. Maktulün sanığa yönelik haksız bir hareketi bulunmamaktadır. Tüm bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık hakkında haksız tahrik hükümleri ile TCK'nın diğer hukuka uygunluk nedenleri ve cezayı ortadan kaldıran sebeplerin uygulanma imkân ve olanağı da bulunmamaktadır. Sanığın maktulü bıçakla kasten öldürmesinden dolayı ömür boyu hapsi talep ve mütalaa olunur" denildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.