Zorla dans cinayeti davasında savcının sözleri sanığı şoka soktu!

Antalya'da geçtiğimiz yaz, bir genç kızı zorla dansa kaldırmak istediği için genç kızın erkek arkadaşıyla kavga eden Metehan Kurtulget, kendilerini ayırmaya çalışan dansçı Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mütalaa verilen duruşmada, savcı sanığa 'kasten insan öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis talep etti. Mütalaanın açıklanmasının ardından cinayet zanlısı, uzun bir müddet şok yaşadı.
Cinayet zanlısı Kurtulget, duruşmaya tutuklu bunduğu E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bastırıldığı tişört ve yaka kartlarıyla geldi. Zanlı Kurtulget, önceki savunmalarını aynen tekrar ettiğini belirterek, "Olay benim anlattığım gibi olmuştur. Ben böyle bir insan değilim, çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Ben hayatım boyunca kasıtlı olarak hiç kimseye zarar vermedim. Geceleri uyuyamıyorum. Gökhan'ın anne ve babasından ve sevdiklerinden özür diliyorum." dedi.
ANNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Anne Ümsel Demirtaş ise sanığın 'Ben uyuyamıyorum' sözlerine tepki göstererek, "Ben anneyim, esas ben geceleri uyuyamıyorum. Sanığın söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum" diye tepki gösterdi.
Zanlının, Demirtaş'ın kendisini kolunun altından tutmasına ilişkin savunmasına yönelik söz alan şikayetçi vekili avukat Okan Karakaya; maktulün sanığı kolunun altından tutmasının gayet olağan bir durum olduğunu söyledi. Avukat Karakaya, "Fizik kurallarına da aykırı değildir. Sanık savunmalarında suçunu hafifletmeye çalışmaktadır. Oysa maktul ile sanık arasında haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir diyalogun yaşanmadığı tüm tanık beyanlarıyla sabittir." dedi.
"ÖMÜR BOYU CEZALANDIRILSIN"
Taraf savunmaların ardında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanığın eğlence mekanında Demirtaş'ın masasında oturan G.Y. ile dans etmek istediği, ancak G.Y.'nin defalarca kez dans isteğini geri çevirdiğine dikkat çekilerek, "G.Y.'nin yanında erkek arkadaşı Osman E. de bulunmaktadır. Osman E.'nin sanığı uyarmasına rağmen sanık, önce Osman E. ile gerginlik yaşamıştır. Bunun üzerine sanık iş yerinin bar kısmına giderek söz konusu bıçağı temin etmiştir. Elinde bulunan bıçağı havaya kaldırarak, Osman E.'nin bulunduğu tarafa doğru giderken, ölen Gökhan sanığın arkasından gelerek sanığı tutmuştur. Sanık öldürmeye elverişli bıçağı Gökhan'ın farklı bölgelerine birden fazla kez vurarak, maktulü öldürmüştür. Sanık böylece üzerine atılı 'kasten öldürme suçunu' işlemiştir. Maktul sanığa kimseye zarar vermemesi için engel olmaya çalışmıştır. Maktulün sanığa yönelik haksız bir hareketi bulunmamaktadır. Tüm bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık hakkında haksız tahrik hükümleri ile TCK'nın diğer hukuka uygunluk nedenleri ve cezayı ortadan kaldıran sebeplerin uygulanma imkân ve olanağı da bulunmamaktadır. Sanığın maktulü bıçakla kasten öldürmesinden dolayı ömür boyu hapsi talep ve mütalaa olunur" denildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Konyaaltı Plajında bulunan eğlence merkezinde 26 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E'nin kız arkadaşı G.Y'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu. G.Y'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E, "Kardeşim, defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun." karşılığını verdi.
Bunun üzerine Kurtulget, "Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim." dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise kendisine engel olan Demirtaş'ı kolundan iki kez yaraladı. Ardından Demirtaş'ı göğüs bölgesinden bir kez daha bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Şok cinayet ardından Kurtulget, polise teslim edildi.Kavgayı ayırmak için araya girdi, kalbinden bıçaklanıp öldü