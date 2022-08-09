Zorla kolundan tuttuğu sevgilisi Mehlika Derici ile uçurumdan atlayan Selçuk Çetiner toprağa verildi

Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti. İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.