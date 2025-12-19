Haberler Yaşam Haberleri FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:27

FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup aşaması, futbolseverleri dev bir randevuyla karşılıyor! Yeni formatıyla heyecan dozunu artıran kupanın 1. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu derbi öncesi tüm gözler maç takvimine çevrildi. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte tüm detaylar.

FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup maçlarıyla başlıyor. Kuranın ardından aynı grupta yer alan iki rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, kupaya galibiyetle başlayarak moral depolamak istiyor. Kadıköy'de oynanacak bu dev derbi, gruptaki liderlik yarışı için de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta programına göre dev derbinin saati ve tarihi netleşti:

Detay Bilgi
Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası (Grup Aşaması - 1. Hafta)
Maç Fenerbahçe - Beşiktaş
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı
Saat (Saat Kaçta) 20.30
Stadyum Chobani Stadyumu (Kadıköy)

ZTK DERBİSİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını göz önünde bulundurulduğu maçın A Spor veya ATV ekranlarından yayımlanması bekleniyor. Yayıncı kanal henüz yayın akışında netleşmedi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.

20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış başlıyor.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 950,00 TL

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz