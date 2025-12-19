FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup maçlarıyla başlıyor. Kuranın ardından aynı grupta yer alan iki rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, kupaya galibiyetle başlayarak moral depolamak istiyor. Kadıköy'de oynanacak bu dev derbi, gruptaki liderlik yarışı için de büyük önem taşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta programına göre dev derbinin saati ve tarihi netleşti:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası (Grup Aşaması - 1. Hafta)
|Maç
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|Tarih (Ne Zaman)
|23 Aralık 2025 Salı
|Saat (Saat Kaçta)
|20.30
|Stadyum
|Chobani Stadyumu (Kadıköy)
Fenerbahçe'nin 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor.
20 Aralık Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış başlıyor.
Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 950,00 TL