FB - BJK DERBİSİNDE GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup maçlarıyla başlıyor. Kuranın ardından aynı grupta yer alan iki rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'si ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, kupaya galibiyetle başlayarak moral depolamak istiyor. Kadıköy'de oynanacak bu dev derbi, gruptaki liderlik yarışı için de büyük önem taşıyor.