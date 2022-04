Putin, Rus ordusuyla Ukrayna'ya saldırdığı zaman fazla hesap bilmeyenler "Bunun sonu ne olacak?" diye merak ediyorlardı. Olayın sonu belli oldu. Meğer Amerika ve Batı Avrupa dahil herkes Putin'in doğalgazına esirmiş.

Zaten Rusya'da ruble hızla değer kazanmaya başladı.

Batı Avrupa'da ise herkesin gözü Moskova'da ve Putin'in alacağı kararlarda.



UZUN SOLUKLU DIŞ POLİTİKA

Demek ki dış politikada uzun vadeli yorum yapmak o kadar kolay değilmiş.

Ukrayna'nın ne olduğu belirsiz liderinin demeçlerine bakıp "Putin yok mu olacak?" diye merak edenlere cevap, doğalgaz fiyatlarında gizli.

İşin kötüsü, bu fiyatlar bizi de vurdu ve dün doğalgaza % 35 civarında zam geldi.



DOĞALGAZ, NÜKLEERDEN GÜÇLÜ

Genel olarak olayları değerlendirdiğinizde aktifleri ve pasifleri yerli yerine koymayı unutmayın.

Örneğin, tarihte Napolyon ve Hitler, Rusya'ya saldırdıkları zaman "Bunun sonucu mutlaka olumlu olacak" diye değerlendirenler çok büyük hata yaptılar.

Sonuçta Napolyon da Hitler de kaybedip yok oldular.

Meğer Putin'in doğalgazı, nükleerden bile güçlü bir silahmış.



TÜRKİYE'NİN SİYASETİ GERÇEKÇİ

Türkiye'nin bu konuda izlediği politika gerçekçidir. Türkiye gelecekte Ukrayna'nın var olacağını hesap ediyor.

Ukrayna'yla kapsamlı ticari ve sınai işbirliğimiz var. Tabii ki bunlar devam edecek.

Ama öte yanda Rusya, Türkiye için hayati bir ortak.

Gerek enerji konusunda, gerek sınai işbirliğinde Rusya bizim için vazgeçilmezdir.



ERDOĞAN NE YAPTIĞINI BİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerçeği bilerek iki ülkeyi de yerli yerine oturtuyor. Şimdi sırada Putin'le yüz yüze görüşme var.

Bu arada Amerika'nın ve Batı Avrupa'nın dar görüşlü liderlerinin hataları çok fena açığa çıktı.

Rus doğalgazı olmadan Batı'nın kalkınma masallarının palavra olduğu anlaşıldı.

Şimdi Putin eskisinden daha güçlü bir lider.

Demek ki bazı hadiselerde yorum yapmak için erken davranmak ve medyatik yaygaralara inanmak büyük hatadır.

Ukrayna olayında da bu görüldü.