Yeni soğuk savaş, Rusya'yı ön plana çıkardı.

Putin'in zaten büyük ölçüde kendi kontrolünde olan topraklara saldırmasını tam olarak ne tetikledi, onu zamanla öğreneceğiz.

Ancak bu operasyon, Karadeniz'i bir Rus denizi haline getirdi.

Putin'in hesapsız hareket ettiğini düşünenler, Rus piyasalarına baksın.

Rusya'da rakamlar her alanda düzelmekte.

Ve biliyoruz ki, Rusya'nın doğalgazı ve petrolü olmadan başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'nın yaşaması kolay değil.



ÇIKARIMIZA UYGUN POLİTİKALAR

Biz eninde sonunda kendi işimize bakmalıyız.

Karadeniz'de ve Akdeniz'de bulduğumuz doğalgaz rezervlerini kullanmaya kararlıyız.

Ayrıca Azerbaycan gibi, İran gibi müttefiklerimizle işbirliğini devam ettirerek enerji güvenliğimizi koruyacağız.

Türkiye, NATO içinde NATO'dan dışlanmış bir ülke konumunda.

Bunu her seferinde gördük.

Kıbrıs olayı bu gerçeği yüzümüze çarpan hadiselerden sadece bir tanesi.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti, Amerikan devletinden bağımsız, kendi çıkarlarına uygun politikalar izleyen bir ülke olma yolunda büyük aşama kaydetti.

Bu durumumuz son yaşanan krizdeki konumumuzla da tescillendi.



BATI'NIN VAZGEÇİLMEZ ÜLKESİYİZ

Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkta Türkiye'nin oynadığı rol çok önemli.

Tüm dünyaya örnek olan bu rolü artık hiç bırakmamalıyız.

Türkiye sadece Ortadoğu'nun değil, Avrupa'nın da vazgeçilmez bir ülkesidir.

Sanırım bunu muhalif ve muvafık herkes gördü.