Bugün bütün dünyanın gözü Fransa'da. Çünkü Macron ile Le Pen arasındaki başkanlık yarışı sonuçlanacak.



LE PEN KAZANIRSA NE YAŞANIR?

Araştırmalara göre Macron önde gidiyor ama Le Pen'in de bazı kazançlar sağladığı görülmekte.

Zaten ilk turda ikisi de % 25'ler civarında oy aldı.

Çok az ihtimal de olsa eğer Le Pen kazanırsa bu Batı cephesinde en az Trump'ın kazanması kadar bir şok etkisi yaratır.



AVRUPA'DA LİDERLİK SORUNU

Zaten Avrupa'nın çok ciddi liderlik sorunları yaşadığı bilançolarına da yansıyor. Avrupa, salgından sonra Rusya- Ukrayna Savaşı'yla daha da büyük bir yara aldı.

Avrupa ülkelerinin kamu borçları, gayrisafi milli hasılalarına oranla % 94 seviyesine geldi. Yani hepsi borç batağına saplanmış durumda.

Bu rakam Türkiye'de sadece % 37.



KRALİÇE ELİZABETH NEDEN KIZDI?

Bu arada 96'ncı yaşını kutlayan Kraliçe Elizabeth, fotoğrafını çeken ünlü portre fotoğrafçısı Annie Leibovitz'in, "Sayın Kraliçem, taç giymeden fotoğrafınızı çeksem çok şık ve daha az abiye olursunuz, saçınız taçtan güzel" demesine tepki gösterdi.

"Siz bunu ne zannediyorsunuz" dedi ve tacını çıkarmadı. Anlayacağınız kraliyet mevzusu İngiltere'de hâlâ çok ciddiye alınıyor.



GÖZLER 9 MAYIS'TA PUTİN'E ÇEVRİLDİ

Ukrayna'nın Mariupol kentinde insani sıkıntılar sürüyor.

Tahliye koridorları açılmasına rağmen hâlâ şehirde mahsur kalan insanlar olduğu söyleniyor.

Şehirde Ruslar tarafından ele geçirilmemiş tek yer olan ve neredeyse bir şehir büyüklüğündeki Azovstal çelik fabrikasındaki kuşatma da devam ediyor.

Ukrayna Savaşı'yla ilgili bütün gözler Putin'in 9 Mayıs'ta yapacağı konuşmaya dikilmiş durumda.