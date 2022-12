Siz bakmayın felaket tellallarına. Yeni yıl yaklaşırken ekonomi de hareketleniyor. Mesela otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaşmış. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 2 yükselişle 717 bin 368 adet olarak gerçekleşmiş. Traktör de dahil edilirse toplam üretim 1 milyon 255 bin 270 adedi bulmuş.

Bu büyüme sadece otomotiv sektöründe değil her sektörde yaşanıyor. Bir diğer örnek de kış turizmi.

Sahil bölgelerinde hareketlilik devam ederken yarıyıl tatilinin gelmesi ve karın da başlamasıyla birlikte turizmde doluluk oranları yüzde 90'ı bulmuş durumda.

Enflasyonda da düşüş sinyalleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bu konudaki açıklamaları moralleri yükseltti.

***



YILBAŞI FIRSATÇISI MARKETLERE UYARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında "Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz" dedi.

Erdoğan'ın hedefinde, tahmin edeceğiniz gibi bazı kötü niyetli perakendecilerin temel tüketim ürünlerinin fiyatlarıyla oynaması vardı. Evet tedarikçilerden zincir marketlere kadar gizli bir el, halkın temel tüketim ürünlerine göz dikmiş durumda.

Seçimlere giderken bunlar gözlerini karartmış ve hiçbir yaptırım onları korkutmuyor. Yılbaşı yaklaşırken etiketlerin yeniden değiştiğini görüyoruz.

Enflasyon düşerken zincir mağazalarda hâlâ birileri fiyat etiketleriyle sürekli oynuyorsa burada kötü bir niyet var demektir. Yaptırımlar da elini vatandaşların cebine sokanları caydıracak kadar şiddetli olmalıdır. Sanırım bunun başka bir çaresi yok.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerine ilerlerken engel tanımıyor. Anlaşılan önündeki ekonomi engelini de aşmak üzere. Zaten Türkiye büyüme konusunda her zaman en yukarılarda kalmayı başardı.