Yazının başlığı bana ait değil. Eski CHP Milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, bir TV kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle isyan ediyor.

"Atatürkçüleri tasfiye edip yerlerine FETÖ'cüleri yerleştirme" fikri size bir yerden tanıdık geliyor mu? Biraz hafızamızı zorlayalım... FETÖ'cülerin meşhur bir taktiği vardır. Önce bir yere sızarlar, sonra orada kendilerinden farklı düşünen kim varsa itibarsızlaştırırlar, ardından iftira atarlar, finalde de istifaya zorlarlar. Boşalan yerlere farklı kimliklere bürünen FETÖ'cüler birer birer yerleştirilir. Devamında ise gözaltılar ve tutuklamalar gelir.

Ne hayatlar karardı biliyorsunuz. İntihar edenler bile oldu. Böyle binlerce operasyon yaptılar. Şimdi FETÖ'cülerin aynı taktiklerle CHP ve İyi Parti'ye sızdığını görüyoruz.

***

ERGİN NEDEN 'FETÖ' DİYEMEDİ

Günlerdir eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesini konuşuyoruz. Yargıdaki FETÖ yapılanmasından ve kumpas davalarından sorumlu tutuluyor. Kendisini savunmak için bir TV kanalına çıkmış. Program boyunca ağzından FETÖ kelimesi çıkmadı. FETÖ'yü eleştiren tek bir sözünü de duymadık. Konunun etrafından dolaşarak durumu kurtarmaya çalıştı.

Her gün yeni bir isim patlıyor. İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye destek veren videolarını izliyoruz. Günler oldu hâlâ inkâr etmedi. Demek ki FETÖ ile birlikte anılmaktan rahatsız değil.

İyi Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez de FETÖ'nün ateşli savunucularından. Birinci sırada kendine yer bulmayı başarmış.

Meclis'e sızmaya çalışan FETÖ'cü listesi böyle uzayıp gidiyor. Bu iddiaların muhataplarından bir açıklama gelmediği gibi CHP ve İyi Parti cephesinin de bu durumdan rahatsız olmadığını görüyoruz.

Günler öncesinden, "Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu" demiştik. Şimdi rahatlıkla, "Pensilvanya'nın adayı da Kılıçdaroğlu" diyebiliriz. Eğer Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara bir itirazı varsa çıksın, "FETÖ ve PKK terör örgütüdür, onların adayı olmayı asla kabul etmiyorum" desin.

***



UNUTULAN İHANET TEKRARLANIR

Aylardır siyasetin Kandil-HDP-CHP arasındaki kirli pazarlıklara kurban edildiğini yazıp çiziyorduk. Anlaşılan FETÖ tehlikesini biraz ihmal ettik. Her gün Meclis'e kapağı atmaya çalışan FETÖ'cülerin haberlerini okuyoruz. Bunun normalleştirilmeye çalışılmasını asla kabul edemeyiz. Bu konuda çok duyarlı olunmalı.

15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis'e FETÖ'cülerin böyle elini kolunu sallayarak gelmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Aliya İzzetbegoviç "Unutulan soykırım tekrarlanır" demişti. 15 Temmuz ihanetini unutursak darbe heveslilerine yeniden cesaret vermiş oluruz.

FETÖ'cülerin yurtiçinde ve yurtdışında pusuda beklediği bir dönemde şunun altını bir kez daha çizelim: "Unutulan ihanet tekrarlanır."