Çoğul küresel krizler döneminden geçiyoruz. Dünya tarihte eşine az rastlanır şekilde farklı sorunlarla aynı anda boğuşmak zorunda. Hayat pahalılığından sağlığa, enerjiden gıdaya, iklimden nükleere, kıtlık ve yoksulluktan kuraklığa, ırkçılık ve göçmenlerden işgallere, terörizmden uyuşturucu çetelerine ve tıbbi yaptırımlardan insan kaçakçılığına kadar dünya çapında küresel bir kriz enflasyonu ile karşı karşıyayız.

Bir bütün olarak buna küresel yönetişim kaosu da diyebiliriz. Jeo-politik mevzilenmeleri sertleşen büyük güçlerin her krizi birbirlerine karşı amansız bir silah olarak kullandığı hibrit bir savaş sürecinden geçiyoruz. Bu çerçeveden bakınca İngiltere ve Japonya'da iki siyasi lidere yönelik gelişen tasfiye hamlelerinin mahiyetleri biraz daha netlik kazanacaktır.

Hatta buna Ukrayna savaşından sonra başlayan Rus oligarkların gizemli ölümleri de eklenebilir.

Zira iki dünyanın amansız savaşı her tür krizi tetikliyor. Amaç için her yol mübah görülüyor. Bu nedenle kutsallar rahatlıkla çiğneniyor. Kırmızı çizgiler ihlal ediliyor.

Siyah beyaz dışında gri alanlara kimsenin tahammülü yok. Bu nedenle tarafsızlık ve başarısızlığa sıfır tolerans gösteriliyor.

***

Çünküarasında bir ölüm kalımsavaşı veriliyor. Kim kazanırsa diğeri sahnedensilinecek. Şimdilik Avrasya ve Asya-Pasifik tarafı ağır basıyoristediğini almaya başladı. Ekonomik savaşBatı'yı ve ABD'yi vuruyor.Ukrayna'daki tablonun değişmesi Anglo-Sakson kanadı Avrasya ve Asya- Pasifik siyasetini yeniden dizayna zorluyor. Dolayısıyla İngiltere Başbakanıkararıaslında Avrasya'ya karşı devreye sokulanprojesinin de tıkanmasıanlamına geliyor.İmparatorluk stratejisi çıkmaza giren ABD, 2008'de nasıl kidevreye soktuysa küresel arenaya yeniden dönmek isteyen İngiltere deile kabinesindekiisimleri sahneye sürdü. Ne var kiile İngiltere'yi Avrupa yükünden kurtaran Johnson, Ukrayna krizi başta olmak üzere Ortadoğu, Avrasya ve Hint- Pasifik politikalarında yetersiz kaldı.Johnson'a son darbeyi iseile yine Sunak'ın yerinebirlikte indirdi. İngiltere'nin Johnson'dan sonraki başbakanının ise Avrasya projesi gereği Hint kökenli Sunak olacağı söyleniyor.

***

Zira küresel hegemonya yarışında ABD'nin başarılı olmasıen batısındaki İngiltere ile kıtanın en doğusundaki Japonya'yı işlevsel kullanmasına bağlıJaponya iseana aktör konumunda görülüyor.Fakatuzun yıllar başbakanlık ettiği Japonya, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı başlattığı yeni mücadelede Soğuk Savaş'takiolmayı kabul etmiyor.Dahabir çizgiye dayanan Abe'nin hedefi, Rusya ile stratejik yakınlaşmayı artırmayı, Çin ile ekonomik ilişkileri ilerletmeyi,ile güvenlik paktı imzalamayı veile deplanlayan yeni bir Japonya'ydı.Abe iktidarda olmasa da düşünceleri iktidardaydı. Fakat, askeri ve siyasi açıdan ABD'nin güdümündebir devlet konumundaki Japonya'nın bu hamlelerine izin verilemezdi. Bunun fikri bile affedilemezdi.İşte Abe suikastıdaha kuvveden fiile geçmeden darbelenmişoldu. Hasılı kelam Abe,simgelediğiiçin Johnson isedönüşü gerçekleştirmedeyetersiz kaldığı için tasfiye edilmişgörünüyor.