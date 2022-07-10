Çoğul küresel krizler döneminden geçiyoruz. Dünya tarihte eşine az rastlanır şekilde farklı sorunlarla aynı anda boğuşmak zorunda. Hayat pahalılığından sağlığa, enerjiden gıdaya, iklimden nükleere, kıtlık ve yoksulluktan kuraklığa, ırkçılık ve göçmenlerden işgallere, terörizmden uyuşturucu çetelerine ve tıbbi yaptırımlardan insan kaçakçılığına kadar dünya çapında küresel bir kriz enflasyonu ile karşı karşıyayız.
Bir bütün olarak buna küresel yönetişim kaosu da diyebiliriz. Jeo-politik mevzilenmeleri sertleşen büyük güçlerin her krizi birbirlerine karşı amansız bir silah olarak kullandığı hibrit bir savaş sürecinden geçiyoruz. Bu çerçeveden bakınca İngiltere ve Japonya'da iki siyasi lidere yönelik gelişen tasfiye hamlelerinin mahiyetleri biraz daha netlik kazanacaktır.
Hatta buna Ukrayna savaşından sonra başlayan Rus oligarkların gizemli ölümleri de eklenebilir.
Zira iki dünyanın amansız savaşı her tür krizi tetikliyor. Amaç için her yol mübah görülüyor. Bu nedenle kutsallar rahatlıkla çiğneniyor. Kırmızı çizgiler ihlal ediliyor.
Siyah beyaz dışında gri alanlara kimsenin tahammülü yok. Bu nedenle tarafsızlık ve başarısızlığa sıfır tolerans gösteriliyor.
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Çünkü Atlantik ile Avrasya ve Asya-Pasifik
arasında bir ölüm kalım
savaşı veriliyor. Kim kazanırsa diğeri sahneden
silinecek. Şimdilik Avrasya ve Asya-
Pasifik tarafı ağır basıyor.
Rusya, Ukrayna'da
istediğini almaya başladı. Ekonomik savaş bumerang gibi
Batı'yı ve ABD'yi vuruyor.
Ukrayna'daki tablonun değişmesi Anglo-Sakson kanadı Avrasya ve Asya- Pasifik siyasetini yeniden dizayna zorluyor. Dolayısıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tasfiye edilmesi
kararı
aslında Avrasya'ya karşı devreye sokulan 'küresel İngiltere'
projesinin de tıkanması
anlamına geliyor.
İmparatorluk stratejisi çıkmaza giren ABD, 2008'de nasıl ki siyahi ve 'Müslüman' Barack Obama projesini
devreye soktuysa küresel arenaya yeniden dönmek isteyen İngiltere de Türk kökenli Johnson
ile kabinesindeki Hint ve Asya kökenli
isimleri sahneye sürdü. Ne var ki Brexit
ile İngiltere'yi Avrupa yükünden kurtaran Johnson, Ukrayna krizi başta olmak üzere Ortadoğu, Avrasya ve Hint- Pasifik politikalarında yetersiz kaldı.
Johnson'a son darbeyi ise Hint kökenli maliye bakanı Rishi Sunak
, Pakistan kökenli sağlık bakanı Sacid Cavid
ile yine Sunak'ın yerine maliye bakanlığına atanan Iraklı Kürtlerden Nadım Zanawi
birlikte indirdi. İngiltere'nin Johnson'dan sonraki başbakanının ise Avrasya projesi gereği Hint kökenli Sunak olacağı söyleniyor.
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Zira küresel hegemonya yarışında ABD'nin başarılı olması Büyük Avrasya'nın
en batısındaki İngiltere ile kıtanın en doğusundaki Japonya'yı işlevsel kullanmasına bağlı.
İngiltere, Rusya'yı frenlemede
Japonya ise Hint-Pasifik'te Çin'i çevrelemede
ana aktör konumunda görülüyor.
Fakat Şinzo Abe'nin
uzun yıllar başbakanlık ettiği Japonya, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı başlattığı yeni mücadelede Soğuk Savaş'taki Almanya gibi ana cephe
olmayı kabul etmiyor.
Daha bağımsızlıkçı ve milliyetçi
bir çizgiye dayanan Abe'nin hedefi, Rusya ile stratejik yakınlaşmayı artırmayı, Çin ile ekonomik ilişkileri ilerletmeyi, Hindistan
ile güvenlik paktı imzalamayı ve İran
ile de enerji alanındaki ilişkilerini derinleştirmeyi
planlayan yeni bir Japonya'ydı.
Abe iktidarda olmasa da düşünceleri iktidardaydı. Fakat 1948'de anayasasını ABD'nin yazdığı
, askeri ve siyasi açıdan ABD'nin güdümünde yarı-egemen (semi sovereign)
bir devlet konumundaki Japonya'nın bu hamlelerine izin verilemezdi. Bunun fikri bile affedilemezdi.
İşte Abe suikastı ile bağımsız, yeni ve büyük Japonya düşüncesi
daha kuvveden fiile geçmeden darbelenmiş
oldu. Hasılı kelam Abe, Japon İmparatorluğu'na dönüşü
simgelediği
için Johnson ise Britanya İmparatorluğu'na
dönüşü gerçekleştirmede
yetersiz kaldığı için tasfiye edilmiş
görünüyor.