Atlantik kanadı kaos ve kıyamet stratejisiyle mevcut emperyal statükoyu korumaya çalışırken revizyonist Avrasya güçleri ise 'yeni bir dünya mümkün' stratejisiyle hareket ediyor.

Bu bağlamda küresel blokların karşı karşıya geldiği sıcak cephe konumundaki Ukrayna, sadece bir başlangıç.

Avrasya'nın nefesini ensesinde hisseden Atlantik, özellikle yaklaşan jeo-ekonomik felaketi perdelemek için her tür dezenformasyonu devreye sokmaktan çekinmiyor.

Bugünlerde nükleer silah sakızını çiğneyen Batılı yetkililer dünyanın Armageddon (kıyamet savaşı) ile karşı karşıya olduğu propagandasını pompalıyor.

Oysa 'dünyanın sonunu getirecek' diye lanse edilen Rus lider Vladimir Putin, savaş başladığından bu yana Ukrayna'ya yönelik hiç nükleer tehditte bulunmadı. Putin, nükleer seçeneğe sadece olası bir NATO saldırısına karşı ülkesini korumak için başvuracağını ima etti.

Bunu yaparken de 'nükleer' yerine 'her tür silah' ifadesini tercih etti.

***

Neden mi? Çünkü Putin'in hamleleri sanılandan dahasahip. 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Atlantik dünyasına karşı isyan fitillini ateşleyen Putin, aslında Batı ile savaşa2004'te başladı.O tarihten bu yanasabırlailmek ilmek dokudu.iyi bilen Putin, bu yüzdenşeklinde tanımladı.Rusya'nın bir parçası olarak gördüğü Ukrayna'ya asla 'nükleer tehditte' bulunmadı. Ukrayna'da hep Batı ile savaştığının altını çizdi. Çünkü konuşmalarına bakılırsa Putin'in asıl gücününAtlantik'e karşı başarıyla devreye soktuğu jeo-ekonomik mekanizmalar olduğu görülecektir.Yeminli düşmanları Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silaha başvuracağı manipülasyonuna ağırlık verirken Putin en başından itibaren Batı'nın yıkılmaz kalesi ve en güçlü silahı olarak bilinen

***

Öldürücü bir stratejiyledünyaya gösterdi. Karşı hamlelerleBatı'nın en güçlü silahı olansarstı. ABD ve Avrupa'nınekonomik savaşını tersine çevirdi.Bu çerçevede Ukrayna'ya giren Putin'in amacının sadece Batı'nın askeri gücünü püskürtmekle sınırlı kalacağını sanmak safdillik olur.Bu projeye çok iyi hazırlandığı anlaşılan Rus lider hemen her platformdaçok kutuplu yeni bir dünya vadediyor.İşte bu yüzden Putin, 2007'den beri emperyal liberalizm ile doların boyunduruğuna dayalı Batılı sistemden kurtulmanın mümkün olduğu yeni bir dünyayı muştuladı. Bu çerçevede Asya güçleriyle dayanışmasını her platformda genişleten Putin, yeni jeo-ekonomik hamlelerle Atlantik dünyasını adetasallıyor.Bakmayın siz Batı'nınhezimetini gizleme gayretlerine. Bu aşamadaartık biliyoruz ki Rusya'nın ekonomik silahlarıBatı'yı nükleer silahlarından daha fazlakorkutuyor. Zira şiddeti her geçen gün giderekartanAtlantik'in her iki yakasını önümüzdekisüreçte daha beter ekonomik ve siyasi darboğazlarasürükleyecek gibi görünüyor.