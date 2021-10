OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Afyonkarahisar Türkiye'nin güneye açılan en önemli kapısı. Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı günümüzde Afyonkarahisar inanılmaz işlere imza atıyor...

Yerel yönetimler anlamında motivasyonu üst seviyede yaşayan Afyon'da ortak akıl hâkim kılınmış. Şehri kucaklayan anlayış ile Vali Gökmen Çimen başta olmak üzere herkes elini taşın altına koyuyor. Bir kentin kaderi nasıl değişiriliri görmek isterseniz en yakın örneği Afyonkarahisar...

'Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar' Afyonkarahisar tarihteki öneminin yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleri ve yer altı, yer üstü zenginlikleri ile de adından sıkça söz ettiriyor.

26 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Kocatepe'nin yer aldığı Afyon, binlerce yıllık Frigya'nın yanı sıra yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip.

Şifalı termal sulara sahip Afyon önceki yıl UNESCO tarafından da Gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına dâhil edildi...

Dünyanın önemli kanyonları arasında yer alan Akdağ'da yılkı atlarının görsel şovuna nazire yapan Acıgöl'deki binlerce flamingolar görenleri büyülüyor.

Dünyanın pek çok yerine ihraç edilen ve beyazlığı ile ünlü İscehisar Mermerinin de üretim yeri olan Afyon, jeotermal enerji ile on binlerce konutun ısıtıldığı ve aynı zamanda elektrik enerjisinin de yer altı termal sulardan üretildiği bir şehir.

Manda kaymağı ve manda etinden yapılmakta olan sucuğu ile de haklı bir gurura sahip Afyon... Damak lezzetleriyle gastronominin önemli bir merkezi...

Afyon son yıllarda sanayi alanında yaptığı atılımlar ile de dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk yerli dev kaya iş kamyonu 'DEVE' markasıyla Afyon'da üretildi.

Afyon'un ihracat ve vergi alanında değişmeyen rekortmeni Şuayip Demirel'in '20 yıllık hayalimdi' dediği ve projelendirerek hayata geçirdiği yerli kaya iş kamyonu bu alanda yurt dışına bağımlılığı da sona erdiriyor...

Tarihin, termalin, lezzetin, mermerin başkenti olan Afyonkarahisar aynı zamanda yumurtanın da başkenti.

Türkiye yumurta fiyatları her gün Afyon'daki yumurta borsasından belirleniyor. Afyon'da üretilen günlük milyonlarca yumurta yurt içi ve yurt dışı pek çok yerde tüketime sunuluyor...

Afyon son yıllarda sporda da adından söz ettiriyor.

Futbolda, voleybolda takımlarıyla liglerde yer alan Afyon'un Basketbol Takımı da süper ligde.

Dünya MotoCross şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Afyon, şimdi de Arap boksu ve kickboks şampiyonası için kollarını sıvamış durumda. Kasım ayında dünyanın pek çok yerinden boks severler Afyon'a gelecek.

27 bin yatak kapasitesi ile 5 yıldızlı termal otellere sahip olan Afyon'da sağlık turizmi de her geçen gün gelişiyor.

Son bir yıl içerisinde Afyon'da gözle görünür çalışmalara imza atılıyor...

Neden son bir yıl içerisinde denirse...

Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in birlik ve beraberliği her zorluğu aşıyor.

Pandemiye, ekonomideki daralmaya rağmen Afyon, destanlar yazıyor.

Bölgedeki diğer illeri kıskandıracak şekilde hızla ilerleyen Afyon, yakın bir tarihte Yüksek Hızlı Trenin Ankara- Afyon-İzmir seferlerine başlamasıyla da bambaşka bir atmosfere girecek.

Gittik ve gördük ki...

Afyon şimdiden YHT'ye hazırlanmış.

Yüksek Hızlı Tren umarız Afyon'un hızına yetişir.

Hayalleri olan bir kentin yakın örneği Afyonkarahisar...